Le maréchal Khalifa Haftar a exprimé, jeudi, le soutien de ses forces au processus de paix et à la «passation pacifique du pouvoir», en Libye, lors d'un entretien avec le nouveau chef du Conseil présidentiel, Mohamad Younes al-Menfi. M. Menfi est arrivé, jeudi, à l'aéroport de Benghazi, grande ville de l'est de la Libye, en provenance de la Grèce, et s'est immédiatement rendu à al-Rajma (25 km à l'est de Benghazi), le quartier général du maréchal Haftar pour le rencontrer. Dans un communiqué sur Facebook, le bureau d'information des forces pro-Haftar a indiqué que, lors de cette entrevue, le maréchal avait assuré à M. Menfi, «le soutien des forces armées au processus de paix, à la défense de la démocratie et à la passation pacifique du pouvoir».

M. Haftar a, par ailleurs, réitéré son appui aux membres du nouveau Conseil présidentiel et au Premier ministre, espérant qu'ils puissent «réunifier les institutions et conduire le pays aux élections», selon le communiqué. Dans le cadre d'un processus parrainé par l'ONU, le Forum de dialogue politique libyen a élu le 5 février près de Genève M. Menfi et deux vice-présidents ainsi qu'un Premier ministre, Abdel Hamid Dbeibah. La nouvelle équipe doit former un gouvernement, préparer des élections nationales prévues en décembre et mettre fin à une décennie d'instabilité politique et de divisions. La Libye a entamé samedi une nouvelle phase de transition au lendemain de l'élection d'un exécutif intérimaire qui aura comme défis de former un gouvernement, préparer le scrutin national prévu en décembre et mettre fin à une décennie de chaos. Abdel Hamid Dbeibah et Mohammed Younes el-Menfi, épaulé par deux vice-présidents, devront tenter de réunifier les institutions d'un Etat miné par les divisions, avec deux autorités rivales basées dans l'Ouest et dans l'Est qui se disputent le pouvoir.