L’Assemblée générale des Nations unies organisera le 1er août prochain une séance spéciale à la mémoire du président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, décédé jeudi à l’âge de 92 ans, a annoncé le ministère tunisien des Affaires étrangères. Le département a également fait savoir qu’une minute de silence a été observée par les représentants des pays membres de l’Assemblée générale en hommage à Caïd Essebsi. Les drapeaux étaient en berne, hier, dans les institutions des Nations unies à New York. Le SG des Nations unies a dit regretter la disparition d’«un pionnier tunisien, arabe et africain». «J’ai été profondément attristé d’apprendre le décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi, un personnage central de l’histoire de la Tunisie et de l’indépendance du pays. Ces dernières années, il a joué un rôle déterminant pour mener le pays avec succès dans une transition vers la démocratie historique et pacifique». Le président Essebsi était un pionnier tunisien, arabe et africain et un leader mondial».