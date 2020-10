Huit personnes sont mortes dans une attaque-suicide visant le gouverneur d’une province afghane, hier, ont déclaré des responsables. «Un kamikaze a percuté avec son véhicule rempli d’explosifs le convoi de Rahmatullah Yarmal, le gouverneur de la province de Laghman dans l’Est. Quatre de ses gardes du corps et quatre civils ont été tués, et 28 blessés», a déclaré aux médias son porte-parole Assadullah Daulatzai. Si le gouverneur s’en est sorti sain et sauf, la plupart des blessés sont des civils, a précisé M. Daulatzai. Tareq Arian, porte-parole du ministère de l’Intérieur, a confirmé ce bilan.