«Restaurer l’ordre» à Hong Kong «est la tâche la plus urgente», a indiqué, hier à Bangkok, un porte-parole du ministère chinois de la Défense. La Chine a maintes fois averti qu’elle ne tolérerait pas la dissidence, et l’inquiétude monte à Hong Kong face à la possibilité d’une action de Pékin pour en finir avec un mouvement de protestation qui s’installe dans la durée et se radicalise. Samedi, pour la première fois depuis le début des manifestations en juin, des soldats de l’Armée populaire de libération (APL) sont sortis de leurs casernes pour déblayer les routes barricadées.»Leurs efforts ont été salués par les citoyens de Hong Kong», a assuré hier à Bangkok le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Wu Qian, à l’issue d’une rencontre entre son patron, Wei Fenghe, et le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper.»Mettre un terme à la violence et restaurer l’ordre est la tâche la plus urgente», a ajouté le porte-parole, avertissant que l’APL, qui compte plusieurs milliers de soldats à Hong Kong depuis la restitution du territoire à la Chine en 1997, est déterminée à y «sauvegarder les intérêts de la souveraineté» chinoise. Selon l’article 14 de la Constitution hongkongaise, les garnisons de l’Armée populaire de libération peuvent intervenir sur injonction de l’exécutif pour «maintenir l’ordre public». Hier matin, des manifestants ont incendié l’entrée de l’université polytechnique, où ils sont retranchés, pour empêcher une intervention de la police qui menace de tirer à balles réelles.