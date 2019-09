Un incendie s’est déclaré, hier, dans une gare de Jeddah, en Arabie saoudite, sans faire de victime, selon la direction de la Défense civile. Ce département du ministère de l’Intérieur a précisé, dans un tweet, que ses équipes ont commencé à éteindre l’incendie dans la gare de Suleimaniya. «Les équipes continuent de lutter contre l’incendie sans avoir enregistré de victimes jusqu’à présent», a-t-il indiqué. La station fait partie de la ligne à grande vitesse de Haramein, qui relie en deux heures les villes saintes de La Mecque et de Médine, via Jeddah. La ligne a été conçue pour transporter les pèlerins musulmans ainsi que des voyageurs réguliers. Les autorités locales de la province de La Mecque ont publié sur leur compte Twitter une vidéo montrant une épaisse colonne de fumée noire s’élevant au-dessus de la gare. La compagnie ferroviaire a également fait état de l’incendie sur son compte Twitter, précisant qu’il s’était produit à «environ 12h35» et qu’il n’avait pas fait de victime. Inaugurée en septembre 2018, la ligne de 450 kilomètres fonctionne depuis octobre 2018. En 2011, le royaume a signé un mégacontrat avec un consortium espagnol pour la construction de cette voie ferrée et la vente de 35 trains à grande vitesse.