Des colons israéliens ont incendié une mosquée et peint des graffitis anti-Arabes sur ses murs dans la ville palestinienne d'Al-Bireh, en Cisjordanie occupée, a affirmé, hier, le maire Azzam Ismaïl.

«Des habitants ont été surpris dans la nuit par un incendie à l'intérieur de la mosquée et se sont précipités pour aller l'éteindre», a déclaré le maire d'Al-Bireh, ville près de Ramallah, attribuant l'acte à des «colons israéliens». Des tags en hébreu ont également été retrouvés sur un mur de la mosquée, indiquant «Siège sur les Arabes, pas les juifs!» et «La terre d'Israël pour mon peuple», a constaté un journaliste de l'AFP. «Nous condamnons l'incendie criminel de la mosquée d'Al-Bireh par des colons», a déclaré le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, avant la réunion hebdomadaire de son gouvernement, fustigeant un «acte raciste». «Nous tenons l'Etat occupant (Israël, NDLR) pour responsable de la violence croissante des colons», a-t-il ajouté. Plus de 450.000 colons vivent dans des colonies en Cisjordanie, un territoire occupé depuis 1967 par Israël, où vivent aussi 2,8 millions de Palestiniens.

Les colonies sont illégales au regard du droit international. Des ultras de la colonisation israélienne mènent depuis des années une politique du «prix à payer», qui consiste à se livrer à des agressions et des actes de vandalisme contre des Palestiniens, des Arabes israéliens, des lieux de culte musulmans et chrétiens.

Par ailleurs, on apprend que pas moins de 27 Palestiniens, dont 10 enfants et deux femmes, ont été tués et 1.070 autres blessés, tandis que 2.330 autres ont été arrêtés par les forces d'occupation israéliennes depuis début 2020, selon un rapport publié par le centre d'Abdallah Hurani des études et de documentation sur les violations israéliennes contre le peuple palestinien. Selon le rapport, les autorités d'occupation israéliennes ont également démoli 375 maisons, en particulier dans la ville d'El Qods occupée.

Le rapport indique que les colons israéliens ont «effectué 495 agressions contre les Palestiniens, coupant plus de 3.900 arbres» des terres palestiniennes.