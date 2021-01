Les autorités maliennes ont interdit, officiellement pour raisons sanitaires, une manifestation prévue hier à Bamako, en présence de Gilets jaunes, contre la présence de la force française Barkhane dans le pays. La manifestation au monument de l'Indépendance, lieu traditionnel de rassemblement dans le centre de la capitale, «n'est pas autorisée à cause des mesures (de lutte contre le) Covid-19», a déclaré Daniel Dembélé, directeur de cabinet du gouverneur de Bamako. Les dirigeants du collectif formé d'organisations de la société civile, de partis politiques et d'activistes qui avait appelé à manifester se sont réunis hier pour définir leur stratégie. La France, engagée militairement depuis 2013 au Mali, y déploie, ainsi qu'au Sahel, 5.100 soldats dans la force Barkhane. Cette présence militaire suscite régulièrement des expressions d'animosité sur les réseaux sociaux, dans la bouche de certaines personnalités et lors de manifestations épisodiques à Bamako. Plusieurs animateurs de la manifestation d'hier sont membres du Conseil national de transition, organe législatif de la période transitoire ouverte après le coup d'Etat militaire du 18 août 2020 et censée ramener des civils élus au pouvoir, au bout de 18 mois. Cette transition reste dominée par les militaires qui ont, eux, affirmé leur attachement à la coopération militaire avec la France. «Je voudrais renouveler la gratitude de notre pays envers la communauté internationale dont les armées sont à nos côtés et dont les soldats risquent leur vie pour la libération de notre pays», a redit mardi soir le président de transition Bah Ndaw.