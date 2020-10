L'armée israélienne a confirmé, hier, détenir le corps d'un Palestinien tué en début de semaine par ses soldats en Cisjordanie occupée, mettant fin à plusieurs jours d'incertitude pour sa famille. Lundi soir, l'armée israélienne avait rapporté avoir ouvert le feu sur trois «assaillants» ayant «jeté des cocktails Molotov dans leur direction» près de la colonie d'Einav, à proximité de Tulkarem dans le nord de la Cisjordanie. Un des assaillants avait été «touché», selon l'armée qui n'avait pas précisé son état et n'avait pas souhaité donner davantage de détails, après avoir été sollicitée à plusieurs reprises cette semaine par l'AFP. La presse palestinienne avait rapporté mardi la mort de Samir Hamidi, 27 ans, citant des sources non identifiées. Le même jour, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avait informé la famille de Samir Hamidi qu'il était mort, a indiqué l'oncle du jeune homme Mohammed Hamidi, déplorant cependant ne pas avoir plus d'informations sur ce qu'était devenu le corps. Hier, l'armée sioniste a finalement indiqué dans un communiqué adressé à l'AFP que l'un des assaillants «a été identifié plus tard comme étant Samir Hamidi» et qu'elle détenait son corps «conformément aux procédures». La dépouille ne sera restituée à sa famille que lorsqu'une décision politique sera prise en Israël quant à la détention des corps des Palestiniens tués par les forces israéliennes, a-t-elle ajouté.

Samir Hamidi était sorti d'une prison israélienne en 2018 après avoir été condamné pour des jets de pierre et de cocktails Molotov. L'incident est survenu alors que la coordination sécuritaire entre Israël et l'Autorité palestinienne est à l'arrêt depuis mai. Le président palestinien Mahmoud Abbas avait justifié cette décision pour protester contre le projet israélien d'annexion de pans de la Cisjordanie, aujourd'hui suspendu. En «l'absence de toute coordination avec Israël», l'Autorité palestinienne a été informée de la mort de M. Hamidi par le CICR et non par l'Etat hébreu, a indiqué le porte-parole du gouvernement palestinien Ibrahim Melhem. Le ministère de la Santé palestinien, qui annonce habituellement la mort de Palestiniens tués par l'armée israélienne, avait indiqué n'avoir aucune information à ce sujet et ne pouvoir s'exprimer sur le sujet. Par ailleurs, le négociateur en chef des Palestiniens, Saëb Erekat, atteint de problèmes pulmonaires chroniques, a été diagnostiqué avec le Covid-19, a annoncé jeudi soir l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

M. Erekat, l'une des figures palestiniennes les plus connues à l'étranger, a «été infecté par le Covid-19», a indiqué dans un communiqué l'OLP, en précisant que l'homme politique avait pris une pause de ses engagements au vu des circonstances. Agé de 65 ans et atteint de fibrose pulmonaire, M. Erekat avait subi en 2017 une greffe du poumon dans un hôpital américain avant de reprendre ses activités. Secrétaire général de l'OLP et proche du président palestinien Mahmoud Abbas, Saëb Erekat a participé à de nombreuses discussions pour une tentative de règlement du conflit israélo-palestinien. La semaine dernière, le numéro 2 du mouvement palestinien Hamas, Saleh al-Arouri, avait lui aussi été testé positif au coronavirus et placé en isolement. Depuis le début de la pandémie, quelque 39.500 cas de coronavirus, dont 335 décès, ont été recensés en Cisjordanie, territoire où vivent 2,8 millions de Palestiniens, et environ 3.750 cas, incluant 24 décès, dans la bande de Ghaza, langue de terre peuplée de deux millions de Palestiniens.