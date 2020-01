Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies a déclaré, mardi, que la communauté internationale devrait encourager Israël et la Palestine à résoudre les conflits qui les opposent par le biais de négociations sur un pied d’égalité. «La communauté internationale, en particulier les parties qui exercent une influence notable au Moyen-Orient, devraient déployer des efforts conjoints et, sur la base de l’Initiative de Paix Arabe, du principe la Terre contre la Paix, et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, encourager Israël et la Palestine à résoudre leurs conflits par des négociations sur un pied d’égalité», a dit Zhang Jun, lors d’un débat du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient. La résolution 2334 du Conseil de sécurité énonce clairement que la construction de colonies dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al Qods-Est, est une violation du droit international, a noté M. Zhang. «Les parties concernées doivent appliquer sérieusement la résolution 2334, cesser immédiatement toutes les activités de colonisation dans les territoires occupés, arrêter la démolition de maisons palestiniennes et la destruction de leurs biens et empêcher la violence contre les civils», a ajouté l’envoyé.