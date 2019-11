Israël a mené des bombardements en Syrie, près de Damas, «en réponse» à des tirs de roquettes venus du pays en guerre, a indiqué hier une ONG, les médias étatiques ayant évoqué des «explosions» entendues près de l’aéroport de la capitale. L’armée israélienne n’a pas annoncé avoir mené des frappes en Syrie. Toutefois elle a indiqué, tôt hier matin, avoir intercepté quatre roquettes tirées de la Syrie voisine et, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), l’état hébreu a mené des raids de représailles. Depuis le début du conflit syrien, en 2011, Israël a mené plusieurs raids en Syrie contre le régime de Damas mais aussi ses alliés indéfectibles, l’Iran et le Hezbollah libanais, des ennemis de l’Etat hébreu. «Des avions israéliens ont tiré des missiles sur des positions au sud et au sud-ouest de Damas», a précisé le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane, indiquant que la défense anti-aérienne du régime syrien avait été activée. «Les bombardements israéliens ont visé des positions tenues par des groupes prorégime, d’où sont partis les missiles ayant visé Israël», a-t-il précisé. Ces positions pourraient être tenues par le Hezbollah, engagé aux côtés du pouvoir de Bachar al-Assad, ou des factions palestiniennes, d’après l’OSDH. L’agence officielle syrienne Sana a rapporté «des explosions entendues près de l’aéroport de Damas», sans plus de détails. Par ailleurs, l’Etat hébreu martèle régulièrement qu’il ne laissera pas la Syrie devenir la tête de pont de Téhéran.