Le chef de l’ONG de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) a estimé qu’Israël ne tenterait pas d’expulser son représentant si le président Donald Trump n’était pas au pouvoir. Israël veut expulser Omar Shakir, directeur d’HRW pour Israël et les Territoires palestiniens et citoyen américain, accusé de soutenir le boycott de l’Etat hébreu, malgré ses dénégations. Ken Roth, directeur exécutif de HRW, a déclaré jeudi soir que Donald Trump avait fourni au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu la protection dont il avait besoin pour réprimer toute critique envers Israël concernant les droits humains. «Le gouvernement Netanyahu aurait-il essayé d’expulser Omar (Shakir) sans Trump à la Maison-Blanche? J’en doute. Je pense que Trump a donné le feu vert à tout ce que Netanyahu veut faire», a indiqué M. Roth. Fervent allié de Netanyahu, le président Trump a rompu en décembre 2017 avec des décennies de consensus diplomatique en reconnaissant unilatéralement El Qods comme capitale d’Israël et a multiplié les faveurs envers le Premier ministre. M. Roth était en visite en Israël pour assister à l’audience de M. Shakir qui a fait appel contre son expulsion. Mais l’audience a été reportée à septembre.

Le 9 mai 2018, le ministère de l’Intérieur avait annoncé mettre fin au permis de séjour d’Omar Shakir sur la base de déclarations faites avant de rejoindre l’ONG, saluant la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions).