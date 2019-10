Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a affirmé, hier, que son gouvernement cherche à nouer des pactes de «non-agression» avec les pays arabes du Golfe qui ne reconnaissent pas l’Etat hébreu, prélude selon lui à de futurs accords de paix. Aucun détail n’a filtré sur les négociations mais Israël multiplie ces derniers temps les gestes en faveur d’une amélioration de ses relations avec les Etats du Golfe. Les pays arabes ont historiquement fait du règlement de la question palestinienne la condition d’une normalisation avec Israël. Cependant, après des décennies d’hostilité, ces derniers mois les lignes ont bougé: les Etats du Golfe, à l’exception du Qatar, sont désormais davantage préoccupés par ce qu’ils perçoivent comme une menace iranienne —une inquiétude « qu’ils partagent avec Israël ». « Récemment, j’ai fait la promotion, avec le soutien des Etats-Unis, d’une initiative politique afin de signer des ‘’accords de non-agression’’ avec les Etats du Golfe arabe », a écrit Israël Katz sur Twitter. Il affirme avoir discuté de cette initiative avec des ministres des Affaires étrangères arabes et l’émissaire de Donald Trump pour un plan de paix israélo-palestinien, Jason Greenblatt, lors de l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, fin septembre. Seuls deux Etats arabes, la Jordanie et l’Egypte, ont à ce jour signé des traités de paix avec Israël. Il y a un an, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré le sultan d’Oman à Mascate, une première depuis plus de vingt ans.En juillet, Israël Katz avait, pour la première fois, rencontré publiquement son homologue bahreïni à Washington, suite à une conférence organisée par les Etats-Unis au Bahreïn, en juin, sur le volet économique de l’initiative du président américain pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le mois suivant, un groupe de journalistes arabes étaient venus en Israël, une visite émaillée d’incidents lors de la visite d’un blogueur saoudien dans la Vieille ville d’El Qods, située dans la partie palestinienne de la cité, occupée par Israël. Israël occupe depuis 1967 El Qods -Est et le premier ministre Benjamin Netanyahu a assuré, durant la récente campagne législative, qu’il compte « annexer » une grande partie de la Cisjordanie, au mépris de la légalité internationale. L’Autorité palestinienne a aussitôt mis en garde Israël contre cette dérive qui mettrait fin aux accords jusque-là bafoués par l’Etat hébreu dont l’expansionnisme a redoublé avec le soutien de l’administration Trump.