Joe Biden a été élu, hier, président des Etats-Unis, l'emportant face à Donald Trump et mettant fin à une séquence politique inédite qui a secoué l'Amérique et le monde. Après quatre jours de suspense dans un pays à fleur de peau, l'ancien vice-président de Barack Obama a, selon les projections des chaînes CNN, NBC et CBS, franchi le seuil «magique» de 270 grands électeurs. Il deviendra, le 20 janvier 2021, le 46e président des Etats-Unis.

Sa colistière, Kamala Harris, entrera dans l'Histoire en devenant la première femme noire à accéder à la vice-Présidence. Donald Trump, qui briguait un

second mandat de 4 ans, n'a, à ce stade, pas reconnu sa défaite. Il a jusqu'ici adopté une posture très belliqueuse, promettant une véritable guérilla judiciaire. À l'issue d'une campagne d'une agressivité inouïe, chamboulée par la pandémie de Covid-19, le tempétueux président de 74 ans a échoué à se faire réélire, contrairement à ses trois prédécesseurs Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton. À la fois révélateur et amplificateur des profondes fractures de l'Amérique, il aura, pendant 47 ans, provocations et tweets à l'appui, brisé tous les codes et piétiné tous les usages.

Pour Joseph Robinette Biden Jr., 77 ans, «lion de l'histoire américaine» selon les termes de Barack Obama, la consécration suprême sera arrivée tard, à l'issue d'une riche vie en politique jalonnée de tragédies. Les drames personnels qu'il a traversés ont façonné cet homme au ton chaleureux.

Ses douleurs et ses doutes, qu'il n'hésite pas à partager en public sur le ton de la confidence, font partie intégrante de son personnage. Après avoir échoué en 1988 et 2008, puis hésité en 2016, celui qui a débuté sa carrière politique nationale au Sénat il y a près d'un demi-siècle - et connaît le fonctionnement de Washington sur le bout des doigts - obtient enfin les clés de la Maison-Blanche.

À la faveur d'une campagne inédite, le démocrate a pris l'avantage sur l'ancien homme d'affaires en se contentant d'apparitions limitées et en faisant à l'Amérique une promesse de calme. «Nous pouvons mettre fin à cette Présidence qui, depuis le début, a cherché à nous diviser, à nous déchirer», martelait-il dans les dernières heures de la campagne.

Il sera le président le plus âgé de l'histoire des Etats-Unis au début de son mandat. Dans un contraste saisissant avec l'énergie déployée sur les estrades de campagne par Donald Trump, celui que le président a affublé du surnom moqueur de «Joe l'endormi» a parfois donné l'image d'un homme frêle, fragile. En fin stratège, il a réussi son pari en remportant la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, trois Etats industriels traditionnellement démocrates que Donald Trump avait arrachés à Hillary Clinton en 2016. Mais dans une Amérique profondément divisée, et face à un Sénat qui pourrait rester aux mains des républicains, il devra trouver le ton juste.

Pour Donald Trump Trump, entré avec fracas en politique en remportant la présidentielle en 2016 à la stupéfaction générale, cette défaite marque selon toute vraisemblance la fin de sa carrière politique. Pour un homme qui martèle quotidiennement son souci de «gagner, gagner, gagner» et moque sans relâche les

«losers», la claque est rude.

Hier et après l'annonce par les médias de la victoire de Biden, Trump a accusé ce dernier de se précipiter «pour se présenter faussement» en vainqueur de la présidentielle américaine, assurant que l'élection était «loin d'être terminée». «Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se présenter faussement en vainqueur et pourquoi ses alliés dans les médias tentent avec autant d'efforts de l'aider: ils ne veulent pas que la vérité éclate», a écrit le président américain sortant dans un communiqué. «Le constat simple est que cette élection est loin d'être terminée», a-t-il martelé.