La série de rencontres autour de la formation du gouvernement a démarré, samedi dernier, entre le chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed, et les potentiels chefs du gouvernement proposés par les partis politiques et les blocs parlementaires. Les premiers à recevoir une invitation à Carthage sont l’ancien ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale, Fadhel Abdelkefi et l’ancien ministre des Finances, Hakim Ben Hamouda. Ces deux personnalités sont actuellement les plus pressenties à la candidature, fort du soutien de huit partis politiques pour Ben Hamouda et de sept autres pour Abdelkefi.

Ennahdha, Qalb Tounes, Afek Tounes, Nidaa Tounes, Machrouû Tounes, Al Badil Ettounsi ainsi que le bloc de la Réforme nationale ont proposé Fadhel Abdelkefi alors que Qalb Tounes, Tahya Tounes,

le Mouvement Echaâb, Afek Tounes, Machroû Tounes, Al Badil Ettounsi, le bloc de la Réforme nationale et le bloc d’Al Mostakbal ont proposé Hakim Ben Hamouda. A l’issue de l’audience accordée par

le chef de l’Etat, les deux anciens ministres ont indiqué que la réunion a porté essentiellement sur la composition du prochain gouvernement et sur leur approche à ce sujet. Ils ont, cependant, ajouté que l’entretien a également concerné la situation générale du pays, notamment les conditions économiques et financières.

Dans une déclaration aux médias, Hakim Ben Hamouda a mis l’accent sur l’importance du social qui exige une politique urgente et volontariste pour sortir le pays de la dépression qu’il traverse. Pour ce faire, a-t-il relevé, il y a lieu de travailler à rétablir la confiance des investisseurs et à redynamiser la croissance afin de surmonter la crise actuelle. Il s’agit là, selon, lui des étapes cruciales qu’il convient d’aborder au plus vite pour répondre à l’attente de la population particulièrement fragilisée par la situation économique globale.

Le président de la République a, également, reçu l’ancien ministre des Finances du gouvernement Hamadi Jebali, Elyes Fakhfakh, dont la candidature est soutenue par deux partis politiques, à savoir Attayar

et Tahya Tounes. Il a déclaré, à l’issue de cette rencontre, qu’il a présenté au président Kaïs Saïed sa vision des priorités nationales et la somme des défis à relever. A ce titre, il a formulé le vœu de voir à la tête du futur gouvernement la personne la plus apte à faire face, avec courage et ténacité, aux enjeux actuels pour sortir la Tunisie de la crise qui perdure.