Le Soudan a reconnu implicitement mardi et pour la première fois l'existence de contacts avec Israël en vue d'une normalisation des relations et souligné que la paix entre Arabes et Israéliens favoriserait «la paix dans le monde». Il a aussi jugé «courageuse» la décision des Emirats arabes unis, annoncée la semaine dernière, d'établir des relations avec l'Etat hébreu. Israël et le Soudan n'entretiennent pas de relations. La Ligue des Etats arabes avait historiquement fait du règlement du conflit israélo-palestinien la condition d'une normalisation avec l'Etat hébreu. Interrogé à Khartoum s'il y avait des contacts directs entre le Soudan et Israël, le porte-parole du ministère soudanais des Affaires étrangères, Haider Badawi, a répondu: «Je ne peux pas le nier.» Il a eu la même réponse à la question de savoir si le Soudan avait entrepris des démarches pour signer un accord avec l'Etat hébreu. Sur la décision des Emirats d'établir des relations avec l'Etat hébreu, M. Badawi s'est félicité «d'une démarche courageuse sur la bonne voie pour réaliser la paix au Moyen-Orient et dans le monde». «La paix entre Israéliens et Arabes favorisera la paix dans le monde», a-t-il ajouté. Sur la chaîne de télévision Sky News Arabia, M. Badawi a affirmé mardi qu'il n'y avait «pas de raison pour la poursuite de l'hostilité entre le Soudan et Israël». En février dernier en Ouganda, une rencontre historique a eu lieu entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le dirigeant soudanais, Abdel Fattah al-Burhane. M. Netanyahu avait alors affirmé avoir convenu avec son interlocuteur «d'entamer une coopération qui normalisera les relations entre les deux pays». Les autorités soudanaises ont créé peu après la confusion en faisant des déclarations contradictoires sur l'existence de contacts avec Israël en vue d'une normalisation des relations entre les deux pays. Israël s'est empressé de se féliciter des déclarations du porte-parole du ministère des Affaires étrangères Haider Badawi. Mais quelques heures après ces propos, le ministre soudanais des Affaires étrangères Omar Qamareddine a diffusé un communiqué dans lequel il affirmait que «la question des relations avec les Israéliens n'a jamais été discutée par le gouvernement soudanais».

«Les déclarations du porte-parole Haider Badawi nous ont étonnés car il n'a jamais été mandaté pour parler de cette question», a-t-il ajouté. Sur la chaîne Sky News Arabia, il avait dit qu'il n'y avait «pas de raison pour la poursuite de l'hostilité entre le Soudan et Israël», des mots qui ont aussitôt suscité des réactions côté israélien. «Israël, le Soudan et toute la région vont bénéficier de l'accord de paix et vont construire ensemble un avenir meilleur pour tous les peuples de la région»,

a déclaré Benjamin Netanyahu, semblant faire référence à un éventuel accord avec Khartoum. «Nous ferons ce qui est nécessaire pour transformer cette vision en réalité», a-t-il ajouté dans un communiqué.

Netanyahu avait affirmé en février avoir convenu «d'entamer une coopération qui normalisera les relations entre les deux pays» au terme d'un entretien en Ouganda avec le dirigeant soudanais Abdel Fattah al-Burhane. Mais le gouvernement soudanais avait ensuite démenti que la question de la «normalisation» ait été abordée. Israël et le Soudan n'entretiennent pas de relations. La Ligue des Etats arabes a historiquement fait du règlement du conflit israélo-palestinien la condition d'une normalisation avec l'Etat hébreu. Après la guerre des Six-Jours, qui a vu en 1967 Israël s'emparer notamment de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Ghaza, la majeure partie des dirigeants arabes s'était réunie au Soudan pour adopter la résolution de Khartoum connue pour ses «trois non»: non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d'Israël, non aux négociations avec l'Etat hébreu. «Cinquante-trois ans après la déclaration de Khartoum (...) il y a un changement fondamental à l'oeuvre au Moyen-Orient en général et au Soudan en particulier», a tweeté le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkénazi.

L'Egypte et la Jordanie ont été les premiers pays arabes à signer un traité de paix avec Israël, respectivement en 1979 et en 1994.