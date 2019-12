Le leader nord-coréen Kim Jong Un a inauguré la ville nouvelle de Samjiyon, un chantier monumental aux confins du pays, située à proximité du Mont Paektu, berceau légendaire de la Nation coréenne, selon les médias nord-coréens. Pyongyang a investi des sommes colossales dans le projet titanesque de la reconstruction de cette ville qui est le chef-lieu d’un comté à la frontière chinoise qui inclut aussi le lieu de naissance -selon l’histoire nord-coréenne- de Kim Jong Il, père et prédécesseur de Kim Jong Un. Outre un musée des activités révolutionnaires et un stade d’entraînement aux sports d’hiver, ce projet implique une nouvelle ligne de chemins de fer à destination de Hyesan, 10.000 logements ou encore une usine de conditionnement de myrtilles et pommes de terre, les deux ressources les plus importantes de la zone. Kim Jong Un s’est très impliqué dans ce chantier où il s’est rendu plusieurs fois pour constater l’avancée des travaux.