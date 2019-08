Kim Jong-Un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, a une nouvelle fois supervisé le tir d’essai d’une nouvelle arme vendredi matin, a rapporté hier l’agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA). Le rapport précise que les scientifiques travaillant pour la défense nationale, qui ont reçu les éloges de M. Kim pour avoir développé ce nouveau système d’armement «dans un laps de temps très réduit», ont démontré «de parfaits résultats» avec ce tir d’essai et ont contribué à renforcer la confiance dans cette nouvelle arme, sans donner davantage de détails quant à ses caractéristiques. Le dirigeant suprême a insisté sur la nécessité de concentrer les efforts de l’état sur le devoir sacré d’édification de la défense nationale, et d’y apporter un soutien sans réserve «de façon à pouvoir garantir la souveraineté et la sécurité de la Corée du Nord, ainsi qu’un avenir radieux pour son peuple», toujours selon KCNA. Il a aussi dit que le plan pour la défense nationale du Parti des travailleurs de Corée, actuellement au pouvoir, inclut la détention «d’une force de frappe si puissante qu’elle dissuaderait toute tentative de provocation». La Corée du Nord avait lancé vendredi deux projectiles depuis la côte est du pays qui avaient fini par s’abîmer en mer à l’issue de leur vol, selon l’armée sud-coréenne. Il s’agissait du sixième lancement de ce type au cours des dernières semaines, à la suite des exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, qui ont débuté le 5 août.