Fruit de la coopération sino-tunisienne, l’Académie tunisienne de la diplomatie et des relations internationales portera le nom du défunt président Beji Caïd Essebsi, a déclaré vendredi, dans la soirée, une source du ministère tunisien des Affaires étrangères. Selon la même source, «les travaux de construction ont démarré», alors que la première pierre de l’édifice fut posée par feu Caïd Essebsi en date du 3 mai écoulé, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la diplomatie.»Le projet s’inscrit dans le cadre de la coopération sino-tunisienne , qui célèbre cette année le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays», est-il indiqué dans un communiqué du ministère des AE, cité par l’agence Chine nouvelle.»Cette académie composée de plusieurs départements, précise le ministère tunisien des Affaires étrangères, vise à former des diplomates tunisiens et étrangers de haut niveau, en harmonie avec les dernières avancées internationales en la matière et des exigences de la diplomatie moderne». Il convient de noter que la nouvelle dénomination de l’Académie a été décidée par le président par intérim, Mohamed Ennaceur, le 2 août courant, en marge du colloque annuel des chefs de missions diplomatiques et permanentes et du consulat, établis en Tunisie. L’objectif «est de rendre hommage au président disparu et une reconnaissance de sa détermination et de ses efforts, afin de reconquérir le rôle de la Tunisie et son statut régional et international».