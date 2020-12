Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont poursuivi leurs attaques ciblant les bases et les positions des forces de l'occupation marocaine, le long du mur de la honte dans la zone d'El Guerguerat, a indiqué le ministère de la Défense sahraoui. Il précise dans son communiqué militaire n° 25, que «des bombardements intenses ont ciblé, dimanche et lundi, les retranchements de l'ennemi dans les secteurs de Tichla, Farsia et Es-Smara». «Les attaques ciblées de l'APLS se poursuivent pour la quatrième semaine consécutive, causant des dégâts considérables, matériels et humains, dans les rangs des forces d'occupation marocaines», conclut le communiqué.

Par ailleurs, le gouvernement sud-africain a contesté vigoureusement les fake news du site «France 24.news», relayés par la MAP, qui attribuaient au président Cyril Ramaphosa de fausses informations concernant la position de Pretoria sur la question du Sahara occidental, position «inchangée et inébranlable». «Le gouvernement sud-africain s'oppose fermement à ces fake news» et précise que «l'information reprise par France24.news est totalement fausse et déforme fondamentalement la décision prise lors du 14e Sommet extraordinaire de l'UA sur le thème ‘‘Faire taire les armes'', tenu dimanche par visioconférence», indiquait, hier, le Département sud-africain des relations internationales et de Coopération,.

La publication de cette information est «contraire» à la déontologie de l'exercice du journalisme», et l'article «reflète les standards les plus bas» de la profession. Le communiqué précise qu'au contraire, le 14e Sommet extraordinaire de l'UA a exprimé «sa profonde préoccupation» face à l'escalade des tensions militaires survenus à El-Guerguerat, théâtre le 13 novembre dernier d'une agression menée par les forces d'occupation, en violation flagrante du cessez-le-feu...Le 14e Sommet extraordinaire de l'UA a en outre invité le secrétaire général des Nations unies à «nommer un envoyé spécial pour le Sahara occidental», rappelle la diplomatie sud-africaine. Et de poursuivre: «En tant que tel, l'Afrique du Sud est d'avis que l'Afrique ne sera pas libre tant que l'un des Etats membres de l'Union africaine sera soumis à l'oppression et colonisé. L'Afrique du Sud appuie toutes les initiatives de paix de l'Union africaine ou des Nations unies visant à résoudre le conflit du Sahara occidental. La décision du Sommet est une réitération des positions antérieures de l'UA et de l'Afrique du Sud et affirme la coopération entre les deux organisations pour faire face à ce conflit de longue date», a-t-on conclu dans ce communiqué.