Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé, lundi, la fermeture pour un mois des frontières terrestres du pays, ainsi que le prolongement des mesures contre le coronavirus, alors que le pays est aux prises avec une recrudescence sans précédent de cas alimentés par une nouveau variant. Les 20 postes-frontières terrestres d’entrée dans le pays vont être fermés jusqu’à la mi-février, pour éviter toute «congestion». Seuls les convois de marchandises et les personnes voyageant pour des raisons médicales ou liées à leurs études seront autorisées à les emprunter. Cette décision intervient après que des milliers de personnes ont tenté d’entrer en Afrique du Sud, depuis le Zimbabwe voisin où un nouveau confinement a été mis en place. Le week-end dernier, l’afflux de personnes voulant quitter le Zimbabwe avait ainsi pris de court les responsables de l’immigration au poste-frontière de Beitbridge, le deuxième plus important d’Afrique du Sud, où des foules en colère avaient été bloquées dans des embouteillages. Alors qu’une variante plus transmissible du coronavirus est responsable d’une grande majorité des nouveaux cas, le pays de près de 59 millions d’habitants a officiellement comptabilisé plus d’1,2 million de cas de contamination dont 33.000 morts. Quelque 4.600 décès ont déjà été enregistrés pour le seul mois de janvier.