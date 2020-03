L'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, est entrée en récession en enregistrant un recul de 1,4% de son produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre 2019, a annoncé hier l'office national des statistiques (StatsSA). «L'économie sud-africaine s'est contractée de 1,4% au quatrième trimestre 2019, suivant une contraction de 0,8% au troisième trimestre», a annoncé StatsSA dans un communiqué. «L'Afrique du Sud est entrée dans sa troisième récession depuis 1994», année de la fin du régime de l'apartheid, a précisé l'institution sur son compte Twitter. «Les transports et le commerce ont été les principaux freins de l'activité» au quatrième trimestre 2019, a-t-il ajouté. Sur l'ensemble de l'année 2019, l'Afrique du Sud a enregistré sa plus faible croissance (+0,2%) depuis la crise mondiale de 2008-2009, selon l'office national des statistiques. Depuis des années, le pays le plus industrialisé d'Afrique semble englué dans une crise qui se manifeste par une croissance molle, la détérioration des finances publiques, le chômage de masse (30%) et, plus récemment, des pannes d'électricité à répétition qui affectent son activité, à un moment où le pays a besoin de faire face à une grogne sociale de plus en plus affirmée.