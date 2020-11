Le gouvernement sud-africain a réaffirmé, hier, son soutien au peuple palestinien et à sa cause juste, à l'occasion de la «Journée de la solidarité internationale avec le peuple palestinien». Dans un communiqué, relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, l'Afrique du Sud, rappelle son «soutien» à la Palestine, en particulier durant cette période où l'occupation Israélienne «poursuit ses plans de l'isolement raciste», la démolition des habitations en vue de changer le statut juridique et la composition démographique des territoires palestiniens occupés. Le gouvernement sud-africain a encore une fois, réitéré son appui à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant, ayant pour capitale El-Qods-Est occupé.