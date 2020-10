Le gouvernement sud-africain a promis jeudi d’investir des centaines de milliards de rands dans des infrastructures qui créeront des milliers d’emplois. Il s’est ainsi «engagé à verser 100 milliards de rands (6,1 milliards de dollars) sur dix ans dans le Fonds des infrastructures», a indiqué la ministre des Travaux publics et des Infrastructures Patricia de Lille lors d’un point de presse.

Mme De Lille a ajouté 340 milliards de rands seraient versés au secteur privé pour 62 projets de développement d’infrastructures que l’Etat a récemment approuvés et qu’un certain nombre de ponts à travers le pays auront été construits d’ici 2021. «Le plan prévoit la construction de 400 ponts en trois ans, avec une priorité accordée aux provinces du Cap-Oriental, du KwaZulu-Natal et de l’Etat-Libre», a-t-elle précisé. Ces projets vont créer environ 8.000 emplois. Tous «se traduiront par une importante création d’emplois et une stimulation de l’économie sur plusieurs années fiscales», a assuré la ministre selon qui ceci permettra de relancer une industrie qui a accusé un recul de 14,2% en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus et du ralentissement économique.