L'Expression: En 2019, l'Unesco a proclamé la date du 24 janvier Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. D'où vient réellement cette initiative?

John Ayité Dossavi: La Jmca est une des recommandations fortes issues du premier Congrès sur la culture et le développement, organisé par le Rapec en partenariat avec l'Unesco, cités et gouvernements unis locaux d'Afrique (Cglua), Organisation de la francophonie (OIF) l'Organisation des Etats d'Afrique, Caraïbes et Pacifique (Oeacp) et d'autres institutions internationales ont soutenu la proposition de l'ONG Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels (Rapec) de choisir une date symbolique pour célébrer l'Afrique, berceau de l'humanité à travers la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante (Jmca). Une idée proposée par John Ayité Dossavi, président et fondateur de l'ONG Rapec.

Que peut apporter cette journée à des pays africains minés par des guerres et des conflits de tous genres?

D'abord, cette journée offre à l'humanité toute entière de rendre hommage à l'Afrique, notre berceau commun. Si nous sommes tous issus de ce berceau, n'y a-t-il pas là une opportunité pour les humains que nous sommes une occasion de se servir de la Jmca comme un des outils pour promouvoir la paix entre nos peuples?

En d'autres termes, la consolidation de racines culturelles est une manière intelligente de barrer la route aux projets islamistes qui, eux, visent en premier lieu une extirpation identitaire?

Comme vous le savez la culture est le seul pouvoir qui bannit les frontières, elle peut être un outil de prévention pour la paix dans le monde. La religion et l'homme sont intimement liés, les religions sont des voies qui nous amènent à la sagesse. Dans chaque être humain il y a le bon et le mauvais, nous devons prier tous les jours pour être du bon côté de la vie. Je ne veux pas être donneur de leçons mais tous ceux tuent et mettent leurs assassinats sur le nom de Dieu ne rendent pas honneur à leurs causes.



Sur un autre plan, qu'est-ce qui peut rapprocher un Guadeloupéen, un Colombien, d'un Algérien ou un Tunisien?

Sur ma demande il a été introduit à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation la science et la culture (Unesco), le projet de résolution, portant sur la Jmca- Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante.

Le 17 octobre 2019, le Conseil exécutif de l'Unesco l'a voté et le 20 novembre 2019 les 193 pays-États - membres de l'Unesco l'ont adopté par acclamation, reconnaissant désormais la Jmca et célébré le 24 janvier comme date officielle et solennelle qui permet aux Africains du Nord, de l'Est, de l'Ouest, et du Sud, du centre et à leurs descendants partout dans le monde d'être en fête, en immersion, en réflexion et en partage avec les passionnés de l'Afrique et ses cultures.

Cet événement qui redonne la parole à l'Afrique dans sa diversité et sa splendeur, est donc une manière de rétablir une injustice historique, selon laquelle on a toujours parlé de l'Afrique sans les Africains...

Je crois que l'objectif principal de la Jmca c'est de rapprocher nos peuples. Les injustices doivent être combattues tous les jours. Ce sont les injustices qui amènent des frustrations, des guerres et des destructions, donc battons-nous ensemble pour prohiber l'injustice dans notre monde.

Quels rapports pensez-vous entretenir avec les pouvoirs politiques des pays africains qui, souvent, redoutent toute idée intellectuelle venant de l'étranger?

Nous sommes une ONG, notre institution est apolitique, nous apportons notre contribution, appui et réflexion pour accompagner toutes les bonnes volontés qui veulent que notre monde soit meilleur.

Comment envisagez-vous de faire participer les associations locales?

Notre communication est globale, dès le lancement du compte à rebours de la Jmca le 24 janvier 2014 dans la diaspora africaine en Europe, en Belgique et au Moyen-Orient au Liban, nous avons noué des partenariats avec plusieurs ONG, institutions publiques et privées, des points focaux sont dans plusieurs pays. C'est tous ses enracinements qui ont contribué à l'adoption de la Jmca par les 193 Etats-membres de l'Unesco.

Projetez-vous une visite en Algérie, un des berceaux de l'humanité et jouissant d'une variété de cultures et de langues?

Oh ça sera un bonheur inouï de fouler la terre algérienne, une terre qui, pour moi, reste un des repères pour les combattants de la liberté. Une terre de grande civilisation, un pays qui, historiquement, a servi de terre d'asile à Frantz Fanon, qui a soutenu la lutte de Nelson Mandela et biens d'autres... En tant qu'initiateur de la Jmca- Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, je serai fier d'être invité par le peuple algérien. Vive l'Afrique et vive la culture africaine!