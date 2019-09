L’Afrique a rendu hommage hier à l’ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, mort dans la journée, préférant saluer la dimension historique du combattant anticolonaliste plutôt que l’autocrate qui a laissé un pays exsangue après un très long règne. Un des premiers à réagir, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a salué un «combattant de la libération et un champion de la cause africaine contre le colonialisme». Le Zimbabwe de Robert Mugabe a longtemps aidé la lutte armée contre l’apartheid chez son voisin sud-africain et soutenu la lutte anticoloniale d’autres de ses voisins d’Afrique australe. La Chine, très présente sur le continent et dont le président Xi Jinping fut en 2015 un des rares chefs d’état à effectuer une visite officielle au Zimbabwe, boudé par les dirigeants occidentaux, a salué «un dirigeant politique et un dirigeant du mouvement de libération nationale exceptionnel». «Durant sa vie, il a fermement défendu la souveraineté de son pays, s’est opposé aux ingérences étrangères et a activement promu l’amitié et la coopération entre la Chine et le Zimbabwe et la Chine et l’Afrique», a déclaré le porte-parole de la diplomatie chinoise, Geng Shuang. En Russie, autre partenaire du Zimbabwe, qui s’est toujours opposé aux sanctions économiques contre le régime de Mugabe pour ses violations des droits de l’homme, le président Vladimir Poutine a souligné que «beaucoup de dates importantes dans l’histoire moderne du Zimbabwe sont liées au nom de Robert Mugabe».»Il a apporté une grande contribution personnelle à la lutte pour l’indépendance» et «pour construire les institutions de l’état zimbabwéen». En Afrique australe, Edgard Lungu, président de la Zambie, a rappelé le souvenir du «père fondateur du Zimbabwe et panafricaniste dont la «place dans les annales de l’histoire de l’Afrique est assurée». Toujours dans la région, le président namibien, Hage Geingob, a rendu hommage au «révolutionnaire exceptionnel, combattant tenace de la liberté et panafricaniste» dont les sacrifices ont permis «la libération de l’Afrique australe du joug racial et de l’oppression coloniale». Les Namibiens expriment «un sentiment profond de gratitude», a-t-il dit. Le président tanzanien, John Magufuli, également président en exercice de l’organisation des pays d’Afrique australe, la SADC, a ajouté: «L’Afrique perd un dirigeant brave, déterminé, un africaniste qui a traduit dans les actes le refus de la colonisation». Uhuru Kenyatta, président kényan, a évoqué de son côté «un homme d’état, un combattant de la liberté et un panafricaniste qui a jouté un rôle essentiel dans la formation des intérêts du continent africain». «Nous nous souviendrons de l’ancien président Mugabe comme d’un homme de courage qui n’a jamais eu peur de se battre pour ses convictions, même quand il n’était pas populaire», a-t-il dit. Louant l’ex-combattant contre le régime raciste blanc de la Rhodésie, il a évoqué un «phare de la lutte de libération de l’Afrique» et annoncé que les drapeaux seront en berne au Kenya, de samedi à lundi. En Afrique de l’Ouest, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. a salué «le militant qui a combattu pour l’indépendance du pays face au régime colonial et a consacré la plus grande partie de sa vie au service du public». Il a estimé que, malgré la crise économique endémique dans laquelle se débat le Zimbabwe, «la postérité conservera pour toujours le souvenir des sacrifices de Mugabe, notamment dans la lutte pour l’émancipation économique et politique de son peuple».