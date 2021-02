Enjeu géostratégique majeur de ce XXIème siècle, pour son potentiel en ressources naturelles non exploitées, l'Afrique est l'objet d'une féroce convoitise occidentale. Les stratégies de riposte de l'Afrique doivent être collectives face à une prédation organisée. Aussi, pour son immunité et sa défense, elle doit développer ses propres mécanismes internes comme la facilitation des échanges commerciaux, des investissements et surtout de la communication intra-africaines. Absurde paradoxe, les Africains ne se connaissent aujourd'hui qu'à travers le prisme occidental du XXIe siècle, l'ère des micro-Etats étant révolue, la puissance militaire étant déterminée par la puissance économique, des stratégies d'adaptation au nouveau monde sont nécessaires pour l'Afrique. Pour un dialogue fécond et une prospérité partagée, le dialogue des civilisations s'avère plus que jamais nécessaire à la cohabitation entre les peuples et les nations. Mais, avant tout, l'Afrique sera ce que les Africains voudront qu'elle soit.

Samedi dernier, s'est terminé le 34e Sommet ordinaire de l'Union africaine (UA), à Addis- Abeba. Dans son discours de clôture, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Felix Tshisekedi Tshilombo qui assure la présidence tournante de l'UA, souligné la nécessité d'une communication interafricaine par le biais de l'art, de la culture et du patrimoine. C'est exactement le même objectif qui est poursuivi par le Réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs culturels que préside John Ayité Dossavi. De ce fait, les perspectives pour ce réseau sont réellement prometteuses puisque ses objectifs convergent avec ceux des Etats africains. Dans le cadre de son plan d'action retenu pour son mandat de nouveau président de l'UA pour l'année 2021, Tshisekedi a demandé à la Commission de l'UA en collaboration avec les Etats membres de déployer des efforts en vue de «la pleine mise en oeuvre des activités prévues dans le cadre du thème de l'année 2021: arts, culture et patrimoine: des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons». Il s'agit pour les Etats membres, explique le successeur du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, «d'obtenir la restitution des oeuvres d'art placées hors continent». Il est question également, ajoute le président, de participer à la 2eme réunion biennale de Luanda sur la culture de la paix qui se tiendra en Angola en 2021. Au titre de son mandat, il est prévu aussi «d'appuyer le gouvernement algérien pour le lancement du Grand Musée africain GMA», a-t-il fait savoir. Une grande opportunité pour l'Algérie qui a eu à organiser à deux reprises le festival panafricain (1969 - 2009). Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a pris part en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux travaux du sommet, a appelé de son côté «au renforcement de la solidarité continentale et mondiale et à l'unification des efforts communs pour lutter contre la pandémie de Covid-19, mettant l'accent sur la nécessite de permettre aux pays pauvres d'accéder aux vaccins pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire qui affecte les efforts de relance du développement». Tout semble s'orienter vers un redéploiement culturel de l'Afrique durant cette année 2021 pour peu que la pandémie de Covid-19 s'estompe. L'institution par l'Unesco de la date du 24 janvier comme Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, annonce en effet ce redéploiement et affiche cette volonté des Africains à parler d'eux-mêmes sans emprunter - le long raccourci - occidental. Comme le souligne John Ayité Dossavi, cette journée offre à l'humanité toute entière de rendre hommage à l'Afrique, «notre berceau commun». La culture est le seul pouvoir qui bannit les frontières, elle peut être un outil de prévention pour la paix dans le monde. La religion et l'homme sont intimement liés, les religions sont des voies qui nous amènent à la sagesse.