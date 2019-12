Le Conseil exécutif de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (l’ALECSO) a décidé de mettre en œuvre plus de projets en faveur d’El-Qods occupée et de renforcer les efforts palestiniens pour inclure plus de sites archéologiques dans la liste du patrimoine mondial. Le Conseil de l’ALECSO a mis l’accent sur les violations israéliennes contre les institutions palestiniennes culturelles, éducatives et scientifiques, selon l’agence palestinienne de presse, WAFA. Il a appelé également les Etats membres à poursuivre leurs fonds pour financer les programmes culturels et éducatifs en Palestine, à la lumière de l`escalade israélienne et la campagne farouche contre le patrimoine palestinien. L’ALECSO a souligné la nécessité de mettre un plan d’action par les organisations internationales, afin d’exposer les crimes de l’occupation et ses violations, particulièrement à El-Qods occupée et à Al-Khalil, vue que ces deux villes sont sur la liste du patrimoine mondial de l’organisation «UNESCO». Le Conseil exécutif a dénoncé également la poursuite des enfreintes israéliennes contre El-Qods occupée, et les plans de judaïsation dans la ville, ainsi que le projet colonial dans la vielle ville d’Al-Khalil, la fermeture des institutions des médias palestiniens et l’arrestation de leurs équipes.