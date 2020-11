L’Algérie a condamné fermement l’attentat survenu dans la vile de Djeddah en Arabie saoudite, faisant des blessés, et assuré ce pays frère de sa solidarité, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«L’Algérie condamne fermement le lâche attentat survenu dans la ville de Djeddah au Royaume d’Arabie saoudite, faisant des blessés», précise la même source.

«L’Algérie assure le Royaume d’Arabie saoudite frère de sa solidarité et de son soutien pour la préservation de sa sécurité et de sa stabilité et dans toutes les mesures qu’il prendra pour protéger ses citoyens et ses résidents contre de tels actes criminels, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés», conclut le communiqué. Avec la même fermeté, Alger a condamné, jeudi dernier, les attaques terroristes qui ont ciblé la localité de Muidumbe, dans la région de Cabo Delgado, dans le Nord du Mozambique, et ayant fait des dizaines de victimes, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. «L’Algérie condamne avec force les attaques terroristes qui ont ciblé la localité de Muidumbe, dans la région de Cabo Delgado, dans le Nord du Mozambique, et qui ont causé des dizaines de victimes, dont notamment des femmes et des enfants», ajoute le ministère. «L’Algérie exprime toute sa solidarité et son soutien au gouvernement et au peuple mozambicain frère, dans cette épreuve tragique, et réitère son engagement indéfectible à soutenir les efforts internationaux et régionaux visant à éradiquer le terrorisme», souligne le ministère des Affaires étrangères dans le même communiqué. Plus de

50 civils mozambicains ont été décapités, plusieurs d’entre eux démembrés, lors d’une nouvelle attaque terroriste la semaine dernière dans la province du Cabo Delgado, selon plusieurs médias.