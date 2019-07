L’Algérie a condamné l’attentat ayant ciblé, jeudi, une foule de personnes présentes à des funérailles dans un cimetière à Benghazi (est de la Libye), faisant quatre morts et 32 blessés. «Nous présentons nos condoléances aux proches des victimes, exprimons notre compassion avec les familles des blessés auxquels nous souhaitons prompt rétablissement et condamnons tout acte visant à semer la terreur parmi les Libyens et à menacer la paix et la sécurité dans ce pays frère», a indiqué hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué. «Nous réitérons notre soutien et notre solidarité avec le peuple libyen frère et appelons toutes les parties à faire preuve de retenue, rejeter toute forme de violence et suivre la voie du dialogue inclusif pour parvenir à des solutions consensuelles durables à même de garantir l’unité et la souveraineté de la Libye», ajoute-t-on de même source. Un attentat à la voiture piégée a été perpétré jeudi dans le cimetière de la région «El Houari» dans la ville libyenne de Benghazi, faisant quatre morts et 32 blessés, selon des sources médicales locales.