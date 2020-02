Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, est arrivé, hier matin, à Tripoli, la capitale libyenne, selon des médias locaux. La même source a indiqué que le chef de la diplomatie algérienne a été accueilli à l'aéroport international de Mitiga par son homologue libyen, Mohamed Tahar Siala. Boukadoum a été reçu peu après par le Premier ministre du gouvernement d'union nationale, Fayez al Serraj et il a eu également des entretiens avec le ministre de l'Intérieur Fathi Bachagha. Cette visite officielle intervient dans le prolongement de celle que le MAE algérien a effectuée, le 6 février dernier, à Benghazi où il a eu des entretiens avec le maréchal Khalifa Haftar, le président du Parlement Salah Aguila et d'autres responsables du gouvernement non reconnu par la communauté internationale. Les efforts continus et intenses que l'Algérie déploie, depuis des mois, pour réunir l'ensemble des parties prenantes au conflit libyen se poursuivent avec d'autant plus de détermination que l'Union africaine, à l'occasion de son 33ème sommet, lui a confié la tâche d'accueillir la conférence de dialogue inclusif à laquelle sont invitées toutes les fractions libyennes en vue de parvenir à une «solution politique» de la crise.

La situation demeure extrêmement tendue en Libye et elle préoccupe l'Algérie qui a enregistré, en décembre et janvier dernier, un véritable ballet diplomatique. Outre les ministres des Affaires étrangères italien, turc, émirati, saoudien et grec, une délégation du gouvernement de Benghazi pro Haftar a séjourné dans notre capitale, le mois dernier. Par ailleurs, l'Algérie a participé activement à la conférence de Berlin sur la Libye, aux côtés des pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et des dirigeants de pays européens dont l'Allemagne et l'Italie ainsi que des plus hauts responsables des organisations internationale et continentale. Dimanche dernier, à Munich, a eu lieu également la première réunion du Comité de suivi né de cette Conférence de Berlin, réunion à laquelle a pris part le ministre des Affaires étrangères qui a réaffirmé, à cette occasion, la position immuable de l'Algérie en faveur d'une solution politique et la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu durable dans les plus brefs délais. En marge de cette rencontre et de la conférence de Munich sur la sécurité, à laquelle il a également pris part, du 14 au 16 février, Sabri Boukadoum s'est entretenu avec plusieurs responsables, en particulier son homologue allemand Heiko Maas, le ministre koweitien des Affaires étrangères, Cheikh Ahmed Nasser Al-Muhammad Al-Sabah, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhabom Ghebreyesus, ainsi que le secrétaire général adjoint des Nations unies, chef du Département des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Il s'est également entretenu avec le secrétaire d'Etat parlementaire au ministère allemand de la Défense, Thomas Siberhorn, selon un communiqué du MAE algérien, diffusé à cette occasion.

Avec tous ces déplacements, l'Algérie tente ainsi d'intensifier son intermédiation entre les deux principaux protagonistes de la crise libyenne afin de les convaincre de s'asseoir à la table des négociations et de rechercher un compromis dans l'intérêt du peuple libyen qui souffre cruellement des conséquences d'un bras de fer engagé le 4 avril 2019, avec des ingérences étrangères de plus en plus contraignantes à la fois pour la Libye elle-même mais également pour la région maghrébine et sahélienne, dans son ensemble.