Les travaux du 8ème Sommet du Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye, auxquels prennent part des chefs d’Etat et de gouvernement africains, dont le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, se sont déroulés jeudi à Brazzaville (République du Congo). Abdelaziz Djerrad représente le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dont le principal objectif est d’actualiser la feuille de route de l’UA sur la tenue d’un dialogue inter-libyen comme préalable à tout processus électoral en Libye. La rencontre, qui intervient quelques jours seulement après la Conférence internationale sur la Libye tenue à Berlin en Allemagne et la réunion des pays voisins de la Libye, organisée à Alger, a été marquée par la présence des acteurs du conflit et des représentants d’organisations continentales et internationales pour tenter de trouver une solution politique à la crise libyenne. Les partenaires internationaux au dossier libyen sont, également, associés à cette réunion, notamment l’Allemagne, qui était représentée au sommet de Brazzaville par son ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas.

Les conclusions du sommet doivent être soumises à l’approbation de la 33ème session de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, prévue en février prochain à Addis-Abeba en Ethiopie. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré jeudi à Brazzavile (République du Congo) la «disponibilité» de l’Algérie à rapprocher les positions des parties belligérantes en Libye et abriter toute réunion inter-libyenne visant «à contribuer à trouver une solution à la crise et jeter les bases d’un nouvel Etat stable».»L’Algérie, qui se tient à équidistance entre les deux parties libyennes, fait preuve d’un maximum de neutralité, tout en appuyant la légitimité des institutions reconnues internationalement. Il a indiqué que cette rencontre, «vise à restaurer la paix et rétablir la stabilité en Libye afin de lui permettre de jouer le rôle qui est le sien sur la scène arabe, africaine et internationale». Le Premier ministre a rappelé que ces positions ont été confirmées, lors de la réunion de consultation des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, tenue à Alger le 23 janvier dernier.»Cette démarche a été confirmée aussi par le président Tebboune lors de la conférence internationale sur la Libye tenue le 19 janvier dernier à Berlin (Allemagne) qui a mis en avant une feuille de route portant sur la nécessité d’un cessez-le-feu entre les deux parties belligérantes, d’imposer un embargo sur les armes et de la reprise du processus pacifique sous l’égide des Nations unies, loin de toute ingérence étrangère», a-t-il encore rappelé. Il a, à cette occasion, exhorté le comité de haut niveau de l’UA sur la Libye à agir afin de trouver une solution à la crise et la nécessité pour l’UA de jouer un rôle essentiel dans le règlement de ce conflit.»Il n’est pas logique de marginaliser l’Afrique dans une question qui touche un Etat membre de l’UA et qui connaît une guerre fratricide», a-t-il dit, ajoutant que cette situation «fort préoccupante» pourra avoir des incidences dans les pays voisins.

Le Premier ministre a affirmé que «l’Algérie ne ménagera aucun effort pour appuyer les efforts du Comité de haut niveau, aux cotés des Nations unies, pour accompagner les parties libyennes à trouver des solutions consensuelles qui permettent de ré instaurer la paix et la stabilité de manière pérenne dans ce pays frère».»Nulle doute que la solution politique fondée sur le dialogue entre toutes les composantes de la société libyenne est la seule voie à même de permettre de sortir de la crise et de préserver la souveraineté de la Libye, son intégrité territoriale et l’intégrité de son peuple», a conclu M. Djerad.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a souligné que «l’Algérie continuera de jouer un rôle moteur dans la résolution le plus rapidement possible de la crise en Libye. La solution ne peut-être que politique et ne peut venir que des Libyens eux-mêmes, avec l’aide internationale et notamment des pays voisins», a-t-il précisé. Il a indiqué que l’Algérie a, dans le cadre de ses efforts,

«ré actionné plusieurs mécanismes, notamment celui des pays voisins de la Libye ainsi que le Mali, au vu des retombées du conflit libyen sur ce pays». S’agissant du 8ème sommet du Comité de haut niveau

de l’UA sur la Libye, il a estimé que la participation de l’Algérie vise «à donner un rôle encore plus important à l’Union africaine dans la résolution de la crise libyenne».