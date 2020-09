Dans une intervention virtuelle, jeudi dernier, devant l'Assemblée générale de l'ONU, le chef du gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, Fayez al Serraj a mis en garde les milices et autres groupes armés qui tenteraient de saborder le processus en cours de relance du dialogue politique entre Tripoli et Benghazi. Après s'être félicité des récents engagements des dirigeants politiques de l'Est, opposés au GNA, de cesser les violences et de reprendre la production pétrolière, al Serraj qui a annoncé sa disposition à quitter ses fonctions début octobre prochain a déclaré: «Cependant, nous n'avons pas vu de coopération des groupes armés et de milices agressives...En fait, nous n'avons vu que des déclarations hostiles de leur porte-parole et des violations commises par leurs forces...En conséquence, elles seront tenues pour responsables de toute confrontation militaire et d'éventuelles destructions et victimes qui en découleront.» Clairement, le chef du GNA s'en est pris aux groupes militaires et autres mercenaires qui combattent aux côtés de l'Armée nationale libyenne autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar, dont il estime qu'elles peuvent tenter de saborder l'accord de cessez-le-feu conclu avec le président du Parlement basé à Benghazi, Salah Aguila, et cela dans le but de maintenir le statu quo, synonyme de divers avantages.

De telles manoeuvres sont effectivement de nature à compromettre le fragile cessez-le-feu que la mission onusienne s'efforce de conforter, en multipliant les rencontres entre les deux camps rivaux, comme à Skhirat, au Maroc, et à Montreux, en Suisse, ainsi qu'au Caire où a été annoncé l'accord inattendu entre Al Serraj et Aguila. Dans la foulée, Fayez al Serraj a demandé au secrétaire général de l'ONU le soutien de l'organisation mondiale pour organiser les élections déjà annoncées.

«Les Libyens ont attendu trop longtemps pour ces élections», a-t-il déploré, à cet égard. Antonio Guterres doit, après plusieurs mois de divisions et de manoeuvres au sein du Conseil de sécurité, nommer un nouvel émissaire pour la Libye, successeur du Libanais Ghassan Salamé qui a démissionné en mars dernier pour des «raisons de santé» dont tout le monde a compris la nature. Il est fortement question, depuis quelques jours, de Nickolay Mladenoc, actuel émissaire pour le Moyen-Orient. Mais encore faudrait-il que le diplomate bulgare accepte une mission devenue redoutable et redoutée par ses mauvaises surprises et ses multiples coups de théâtre. Parallèlement à cette donne, il convient de relever l'annonce faite par l'Allemagne, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, quant à son intention d'organiser une visioconférence sur la Libye, le 5 octobre prochain, à un niveau ministériel, dans le but de redynamiser les efforts en faveur du processus de dialogue politique de nature à assurer la paix à laquelle aspire le peuple libyen.