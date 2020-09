L'alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP) s'est engagé jeudi dernier à soutenir la candidature de Roch Marc Christian Kaboré, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain au Burkina Faso. «L'alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP), forte de 65 partis et formations politiques, se réjouit ce matin de vous présenter une convention signée par tous les partis membres, dénommée Déclaration de soutien à la candidature du président Roch Marc Christian Kaboré à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020», a déclaré lors d'un point de presse Clement Sawadogo qui en est le coordonnateur. L'ensemble des partis de l'APMP à travers cette déclaration soutiennent la candidature de M. Kaboré à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020 et le portent comme leur candidat et prennent l'engagement de mobiliser le peuple autour de son programme, a expliqué M. Sawadogo. Les dossiers de candidature pour la présidentielle 2020 devront être déposés du 28 septembre au

3 octobre 2020, selon la CENI.

Au total, 6.492.868 électeurs ont été inscrits dans le fichier électoral pour le double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre prochain au Burkina Faso.