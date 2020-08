Un diplomate chinois a appelé, jeudi, la communauté internationale à aider la Syrie à lutter contre le terrorisme. La situation sécuritaire en Syrie mérite une attention particulière, et la communauté internationale doit continuer à soutenir la Syrie dans sa lutte contre le terrorisme conformément au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité, a déclaré Zhang Jun, ambassadeur de Chine auprès des Nations unies. On constate en ce moment une augmentation significative des attaques du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daesh) en Syrie. Les engins explosifs artisanaux et les mines ont récemment fait de nombreuses victimes, et un grand nombre de ces incidents peuvent être attribués à des groupes terroristes, a-t-il déclaré au Conseil de sécurité. La lutte contre le terrorisme est un combat à long terme, qui est encore loin d’être terminé. La communauté internationale doit rester vigilante et adopter des standards unifiés pour lutter contre le terrorisme, y compris en Syrie, a-t-il souligné. Le gouvernement syrien a pris des mesures décisives dans de nombreux domaines pour réduire les risques de transmission et sauver des vies. La communauté internationale doit soutenir ces efforts, a-t-il déclaré, ajoutant que la Chine, qui a déjà livré deux cargaisons de fournitures médicales à la Syrie, continuera à fournir toute l’assistance nécessaire au peuple syrien. Il a réaffirmé le ferme soutien de la Chine à un processus politique dirigé et contrôlé par les Syriens, et a réitéré la position de la Chine selon laquelle la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de la Syrie devaient absolument être respectées. La Chine est par ailleurs heureuse d’apprendre que la troisième réunion du Comité constitutionnel reprendra jeudi à Genève. «Nous espérons que la réunion sera productive», a déclaré M. Zhang.