L’ambassadeur de Tunisie aux Nations unies a été limogé pour incompétence, ont annoncé, hier, les autorités après que des diplomates à l’ONU ont fait état de son rappel probablement en lien avec un projet palestinien de résolution condamnant une initiative américaine de paix. «La décision de limoger l’ambassadeur de Tunisie à l’ONU est due à des considérations purement professionnelles liées à la mauvaise performance et au manque de coordination» avec le ministère des Affaires étrangères, a indiqué ce dernier dans un communiqué. La Tunisie, avec Moncef Baati, siège depuis le 1er janvier et pour deux ans au Conseil de sécurité où il représente les pays arabes. Le ministère reproche à M. Baati le «manque de coordination et de concertations en ce qui concerne les dossiers importants en cours de discussion à l’ONU et au Conseil de sécurité». Au siège de l’ONU à New York, des sources diplomatiques ont indiqué que Baati avait été rappelé soudainement à Tunis où il devrait être mis fin à ses fonctions, peut-être en lien avec un projet palestinien de résolution condamnant le plan annoncé le 28 janvier par le président américain Donald Trump pour un règlement du conflit israélo-palestinien. Il aurait été plus loin que n’aurait voulu son président sur le dossier du Proche-Orient en apportant trop de soutien aux Palestiniens, au risque d’altérer la relation entre la Tunisie et les Etats-Unis, croit savoir une autre source diplomatique. Après avoir reçu un soutien de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Mahmoud Abbas a prévu de se rendre à un sommet de l’Union africaine dimanche et lundi avant d’aller mardi devant le Conseil de sécurité. Les Palestiniens veulent à cette occasion soumettre à un vote du Conseil un projet de résolution dénonçant le plan américain. Mardi, ils avaient fait remettre au Conseil de sécurité par la Tunisie et l’Indonésie un premier projet de texte, objet de discussions jeudi entre les quinze membres de l’instance, selon des diplomates.