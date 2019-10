L’ancien envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, l’américain Christopher Ross, a entamé hier une visite aux camps des réfugiés sahraouis, selon des sources concordantes. L’ancien médiateur est accompagnée d’une importante délégation de l’université de Princeton de New Gersey (Etats-Unis), composée de plusieurs professeurs et académiciens. Au menu de ce déplacement pour s’enquérir de la situation des réfugiés sahraouis, figure des rencontres avec le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, ainsi que des représentants de la société civile sahraouie. La visite de l’ancien diplomate américain vise à renforcer les relations étroites qu’il a entretenues avec le peuple sahraoui et à lui apporter un soutien dans sa lutte pour l’indépendance. Christopher Ross, 76 ans, a quitté son poste d’Envoyé personnel en 2017, après huit ans passés à tenter de remettre le processus de l’ONU sur les rails. Avant sa démission, le Maroc avait tenté de le pousser à la sortie en 2012 et l’avait même déclaré «persona non grata» dans les territoires sahraouis occupés. Son départ a marqué l’échec des Nations unies à faire avancer ce conflit, vieux de plusieurs décennies, vers un dénouement.