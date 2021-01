L'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) poursuit ses attaques contre les positions et les retranchements des forces de l'occupation marocaine, derrière le mur de sable marocain, pour le

64e jour consécutif, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué portant le numéro 64 et rapporté, vendredi, par l'Agence de presse sahraouie (SPS), des unités avancées de l'Armée sahraouie ont mené, jeudi, un bombardement ciblant des positions de l'armée d'occupation marocaine dans plusieurs régions, à l'instar des deux zones d'al-Feiyin dans le secteur El Fersia et de Kalb Enos dans le secteur de Awsard.

Le communiqué militaire a également fait état d'un bombardement intense mené par les forces de l'Armée sahraouie contre les positions de l'occupant marocain dans la zone Astilt Boukerine dans le secteur de Awsard. Pour ce qui est de vendredi, des détachements avancés de l'Armée sahraouie ont bombardé les positions des forces de l'occupation marocaine dans plusieurs sites, dont notamment la zone Umm Adyan et la zone Tandekma dans le secteur al-Bikari, d'autant plus que des colonnes de fumée ont été aperçues au niveau de la base prise pour cible. Un autre bombardement intense a ciblé la zone Rus Sebti et la zone de Akouira Oueld Ablel (secteur de Mehbes). Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent, ciblant les positions et les retranchements des forces de l'occupation marocaine qui ont été infligées de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte.

Par ailleurs, l'ambassadeur américain au Maroc, David Fischer, quittera son poste le 20 janvier prochain, a indiqué l'ambassade des Etats-Unis à Rabat via Twitter.Le départ de l'ambassadeur sera «conforme à la pratique habituelle des ambassadeurs américains nommés politiquement qui terminent leurs missions diplomatiques au début d'une nouvelle administration présidentielle», précise l'ambassade dans un tweet. David Fischer a pris ses fonctions à Rabat en janvier 2020.