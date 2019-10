Riyadh doit comprendre «que la sécurité ne s’achète pas», a déclaré le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zariv qui estime que «les tensions dans la région cesseront avec la fin de la guerre au Yémen. Avant toute chose, l’Arabie saoudite doit accepter l’idée que la sécurité ne s’achète pas», dit Mohammad Javad Zarif dans cet entretien accordé à l’agence officielle iranienne Irna, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. «Les Saoudiens essaient d’acheter la sécurité [en créant des] tensions et en ouvrant la voie à l’intervention des étrangers dans la région», ajoute-t-il. Selon Zarif, le royaume saoudien a jusqu’ici payé «armes, amitiés, soutien [d’autres pays]», mais devrait se débarrasser del’«illusion» qu’il peut aussi «acheter la sécurité». Les Etats-Unis ont annoncé l’envoi de

200 militaires et de missiles Patriot en Arabie saoudite «à la lumière des attaques récentes», a annoncé le Pentagone jeudi. Téhéran nie toute implication dans ces attaques et se défend d’armer les Houthis mais dénonce régulièrement l’intervention saoudienne. «La solution est parfaitement claire, c’est la fin de la guerre au Yémen», a déclaré M. Zarif.