Deux drones lancés samedi par les rebelles du mouvement Ansarullah du Yémen en direction du sud de l’Arabie saoudite ont été interceptés, a annoncé la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite. Il s’agit de la dernière d’une série d’attaques similaires de drones rebelles rapportées par la coalition. Le premier drone visait un objectif dans la province saoudienne de Jizan et le second une zone résidentielle dans la province d’Asir, a annoncé la coalition dans un communiqué publié par l’agence de presse officielle saoudienne SPA. Ces deux provinces se trouvent dans l’extrême sud-ouest de l’Arabie saoudite, à la frontière avec le Yémen. La coalition n’a pas fait état de dégâts ni de victimes. Peu auparavant, les rebelles Houthis ont annoncé sur leur télévision Al-Masirah avoir lancé des attaques vers l’aéroport de Jizan et l’aéroport d’Abha, capitale de la province d’Asir. Les rebelles Houthis subissent depuis mars 2015 d’intenses bombardements aériens de la coalition qui ont fait de nombreuses victimes, dont beaucoup de civils. La coalition est intervenue à partir de 2015 pour soutenir les autorités du président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts.