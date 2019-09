L’armée nigériane a annoncé jeudi le lancement de quatre grandes opérations militaires à travers le pays, afin de combattre l’insécurité qui sévit dans ce pays depuis plusieurs mois. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des efforts de l’armée visant à lutter contre l’insécurité dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest, a fait savoir son porte-parole, le colonel Sagir Musa, dans un communiqué, en précisant qu’elles cibleront toutes les zones en proie à l’insécurité. Une opération spéciale baptisée «Exercice Ayem Akpatuma 11» sera ainsi menée dans le centre-nord et dans des états du nord-ouest. «Exercise Egwu Eke 1V» aura lieu dans le sud-est, tandis que «Exercise Crocodile Smile 1V» se tiendra dans le sud et dans des Etats du sud-ouest. En outre, l’opération Positive Identification sera étendue dans tout le pays pour faire échec aux bandits, aux ravisseurs, aux voleurs à main armée, aux milices ethniques, aux voleurs de bétail ainsi qu’à d’autres criminels dans diverses régions du Nigeria, a précisé le porte-parole. Au cours des derniers mois, le pays a été le théâtre d’une série de graves incidents tels que des attaques menées par Boko Haram, des enlèvements et des conflits entre bergers et agriculteurs.