L’armée syrienne a commencé à bombarder des positions des rebelles dans la province d’Alep (nord-ouest), a rapporté samedi l’agence de presse officielle SANA, quelques heures après la publication par le gouvernement de communiqués annonçant une offensive dans les provinces d’Idlib et d’Alep. SANA a affirmé que ces bombardements ont eu pour effet de faire fondre les effectifs des rebelles, ajoutant que les forces gouvernementales avaient repris le village de Mar Chamcheh dans le sud d’Idleb à la suite d’intenses combats. Les communiqués avaient annoncé une offensive écrasante contre les rebelles de l’ancien Front al-Nosra lié à Al-Qaïda dans l’ouest de la province d’Alep et dans le sud de celle d’Idlib. L’armée syrienne s’est donné pour priorité la reconquête de ces régions dans le cadre des efforts visant à sécuriser la totalité de l’axe routier reliant la capitale, Damas, au sud de la province d’Alep. La province d’Idlib est le dernier grand bastion des groupes rebelles en Syrie et le président Bachar el-Assad a récemment indiqué que la priorité de son gouvernement était d’y contrer les groupes terroristes.