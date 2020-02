Les forces du régime de Damas ont repris toute la partie de l’autoroute traversant la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, théâtre d’une offensive meurtrière contre les terroristes et des groupes rebelles, d’après une ONG.

Les médias d’Etat syriens n’ont pas fait mention de la reprise de cette partie de l’autoroute, mais ont précisé que les forces du régime ont pris le contrôle de deux villages situés le long de cet axe routier.

«Les forces du régime ont pris le contrôle de l’entière partie de l’autoroute Damas-Alep qui traverse la province d’Idleb», a déclaré Rami Abdel Rahmane, l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Cette autoroute stratégique, la M5, est depuis longtemps dans le collimateur du régime, qui souhaite mieux maîtriser le trafic routier allant de Damas à la seconde principale ville et ancien pôle industriel du pays, Alep (nord-ouest). Selon l’Observatoire, si les combattants pro-Damas prennent encore 30 km de cette autoroute situés dans le sud de la province d’Alep, ils auront le contrôle de la totalité de cette province.

L’autoroute M5, qui part de la frontière jordanienne, est la plus longue du pays. En deux mois, quelque 586.000 personnes ont été déplacées par les hostilités dans cette région dont la moitié est dominée par les terroristes et où sont présents des groupes rebelles, selon un nouveau bilan de l’ONU. Plus de 300 civils ont été tués, selon l’Observatoire.

La Turquie, qui a des troupes dans le nord-ouest syrien y compris à Idleb, où elle soutient des rebelles, a plusieurs fois sommé le régime de Bachar al-Assad et Moscou d’arrêter leur offensive.

Ces dernières quarante huit heures, le président turc Recep Tayyip Erdogan a même menacé d’intervenir militairement au secours des groupes terroristes et rebelles, exigeant de l’armée syrienne de se retirer des zones om se trouvent les postes d’observation turques installés au lendemain d’un accord conclu à Sotchi avec le président russe Vladimir Poutine en 2019.

Autre crainte avancée par la Turquie, la fuite de milliers de civils qui se dirigent vers la frontière syro-turque pour échapper aux combats et aux bombardements, alors que plus de trois millions de réfugiés syriens sont arrivés en Turquie depuis le début du conflit. Ankara qui fait partie, avec la Russie et l’Iran, du processus d’Astana (Kazakhstan) à la faveur duquel ont été lancés des pourparlers entre les représentants du gouvernement syrien et ceux de l’opposition au régime entend peser sur le cours des évènements pour préserver des « intérêts » qui font fi du droit de la Syrie de reprendre le contrôle de tout son territoire, conformément au droit international. Déclenchée en mars 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 380.000 morts et poussé à l’exil des millions de personnes.

Le conflit a gagné ensuite en complexité avec l’implication de puissances régionales et internationales.