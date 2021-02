L'armée irakienne a annoncé l'arrestation des membres d'une cellule de l'organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique» (Daesh) dans la province de Diyala (est), dont un kamikaze qui avait prévu de se faire exploser dans la capitale, Baghdad. Le porte-parole du commandant en chef des forces armées, le général de division Yahya Rassoul, a déclaré dans un communiqué, lundi soir, que les forces de l'Agence de sécurité nationale (sous l'autorité du Premier ministre) avaient réussi à démanteler une cellule de Daesh à Diyala et à arrêter ses quatre membres. Rassoul a ajouté que «le kamikaze prévoyait de se faire exploser dans la capitale, Baghdad». Le général Yahya Rassoul a fait savoir que les détenus «ont été renvoyés devant les autorités judiciaires compétentes pour qu'elles prennent les mesures nécessaires à leur encontre». Depuis le 20 janvier, les forces de sécurité irakiennes ont lancé des opérations militaires à grande échelle dans le pays pour traquer les membres de l'organisation, à la suite d'un double attentat-suicide à Baghdad revendiqué par Daesh, qui a fait 32 morts et 110 blessés. Au cours des derniers mois, les attaques de membres présumés de Daesh se sont multipliées, en particulier dans la zone entre Kirkouk et Salah al-Din (nord) et Diyala (est). En 2017, l'Irak a déclaré la victoire sur Daesh en récupérant tous ses territoires, qui étaient estimés à environ un tiers de la superficie du pays, envahis par Daesh à l'été 2014.