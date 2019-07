Des unités de l’Armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux terroristes du «Front Nosra» dans les banlieues de Hama et Idlib, en riposte à leurs violations répétées de l’accord sur la «zone de désescalade», a rapporté l’agence de presse Sana. Au nord de la plaine de Ghab, des unités de l’armée avaient porté des coups d’artillerie aux regroupements et aux points des terroristes du Front Nosra dans le village de Houeija dans la banlieue nord de Hama et fait des tués et des blessés parmi eux. Des unités de l’armée avaient aussi visé les axes d’infiltration des groupes terroristes vers les villages de Tel Wasset et Ziyara dans la plaine de Ghab et coupé leurs lignes de ravitaillement. Plus tard, elles ont visé les fortifications des terroristes dans les caves de la localité de Lataminah, à Dikmak et aux périphéries de la localité de Morek dans la banlieue nord de Hama. D’autre part, une unité de l’armée avait lancé des roquettes sur les zones de déploiement des terroristes à la périphérie des villages de Kafarsajna et Maaret Harma dans la zone de Maaret Nohman dans la banlieue sud d’Idlib, et sur les points d’infiltration des terroristes dans les terres agricoles entourant le village de Fatira, leur infligeant des pertes et détruisant leurs caches et armes, a ajouté Sana.