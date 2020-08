Au moins onze civils, dont des femmes et des enfants, détenus par le groupe terroriste Boko Haram, ont été libérés au Niger à la suite d’une opération militaire dans la commune de Gueskérou, dans la région de Diffa (extrême sud-est) proche de la frontière avec le Nigeria, a rapporté dimanche la télévision publique nigérienne. Ce sont des militaires nigériens de la force multinationale mixte basée à Diffa qui ont mis en déroute les terroristes et libéré les otages, peu avant le paiement d’une rançon d’environ deux millions de francs CFA (soit 3.600 dollars) exigée par les ravisseurs auprès de leurs familles, a précisé la même source. Les otages libérés ainsi qu’une importante quantité d’armes et de munitions, des téléphones portables et des stupéfiants saisis au cours de l’opération ont été remis aux autorités régionales. Les prises d’otages avec demande de rançon par des bandits armés sont monnaie courante dans cette partie du Niger, qui subit depuis 2015 des attaques à répétition de la nébuleuse Boko Haram à partir de ses positions nigérianes. Ces attaques ont fait des centaines de victimes civiles et militaires nigériens ainsi que des milliers de déplacés au Niger et au Nigeria.