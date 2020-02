L’armée malienne entamera jusqu’au 10 février au plus tard son déploiement vers Kidal (nord) afin de reprendre le contrôle de cette ville symbole qui échappe de longue date à l’autorité de l’Etat malien, ont convenu les principaux acteurs de l’opération.

Le retour de l’armée malienne à Kidal est considéré par les observateurs comme déterminant pour la mise en oeuvre de l’accord de paix d’Alger de 2015.

Une commission technique de sécurité (CTS) réunissant des représentants des forces maliennes, de l’ex-rébellion, de la mission de l’ONU (Minusma) et des différents intervenants étrangers au Mali a décidé jeudi le début de l’opération «au plus tard le 10 février», a-t-elle indiqué dans un communiqué diffusé vendredi.

Dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et au Sahel, le retour de l’armée nationale à Kidal, aujourd’hui sous le contrôle d’ex-rebelles, est anticipé comme une affirmation forte d’un rétablissement de l’autorité de l’Etat malien, qui ne s’exerce plus sur de larges pans du territoire.

Dans les faits, les forces maliennes entreraient effectivement dans Kidal quelques jours après s’être mises en mouvement, le temps de rallier la ville par la piste à partir de Gao, environ

200 km plus au sud, où se trouvent déjà quelques centaines de soldats affectés à cette mission.

Le communiqué de la Commission technique de sécurité (CTS) ne laisse pas apparaître dans quelle mesure l’opération peut encore être retardée par des impondérables.

Le président de la commission, le général Dennis Gyllensporre, commandant de la force de l’ONU, estimait le 24 janvier déjà que le déploiement pouvait avoir lieu au 1er février, selon la Minusma.

L’application de cet accord passe pour un facteur primordial d’une sortie de crise au Mali, confronté depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, salafistes et jihadistes et aux violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts. Il est à noter que la situation au Mali et plus largement dans toute la région sahélienne menacée par une montée en puissance des groupes terroristes et des activités annexes de grand banditisme est inscrite au menu du 33ème sommet de l’Union africaine qui s’ouvre aujourd’hui même à Addis Abeba ainsi qu’à celui du Conseil de paix et sécurité de l’organisation panafricaine.