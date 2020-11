L’armée éthiopienne a prévenu, hier, de l’imminence d’une virulente attaque contre Mekele, capitale régionale dissidente du Tigré et siège du gouvernement local que le pouvoir fédéral cherche à déloger, appelant les civils à fuir tant qu’il est encore temps. «La prochaine bataille décisive est d’encercler Mekele avec des chars», a déclaré un porte-parole de l’armée, Dejene Tsegaye, menaçant d’assiéger la ville, fief du Front de libération des peuples du Tigré (TPLF). Ce porte-parole a ajouté à l’attention du demi-million d’habitants: «Sauvez-vous. Des directives vous ont été communiquées pour vous dissocier de la junte. » Samedi, le gouvernement avait affirmé que l’armée avançait vers Mekele et avait pris le contrôle de plusieurs villes, dont Aksoum et Adigrat. Le TPLF a assuré samedi que des civils avaient été tués lors d’un «intense bombardement» d’Adigrat par l’armée éthiopienne. Le gouvernement affirme que l’opération militaire ne cible pas les civils. Plus de 36.000 Ethiopiens ont déjà gagné le Soudan.