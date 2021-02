Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé avoir neutralisé quatre terroristes dans le Macina, région de Ségou, dans le centre du Mali. «Hier aux environs de 23h30, les FAMa du check-point à la sortie du Macina dans le secteur 5 de l'opération Maliko, ont énergiquement réagi à une attaque des Groupes armés terroristes (GAT). Les assaillants étaient à bord d'un pick-up et des motos», a annoncé l'armée malienne dans un communiqué publié sur sa page Twitter. «Suite à cette riposte, quatre terroristes ont été neutralisés par les FAMa et 2 pistolets mitrailleurs (PM) ont été récupérés», a ajouté la même source, précisant que les FAMa n'ont enregistré aucune perte en vie humaine et aucun dégât matériel. L'opération «Maliko» avait été lancée en janvier dernier par le gouvernement malien, avec pour mission «d'affirmer l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans les régions de Gao, Tombouctou, Menaka, Ségou, Taoudeni, Mopti et Kidal».

Par ailleurs, deux soldats maliens ont été tués dimanche dans le centre du pays par l'explosion d'une mine posée par des «terroristes» au passage de leur véhicule, a-t-on appris hier,

de sources sécuritaire et administrative. «Dimanche, le véhicule d'une mission d'escorte a sauté sur une mine posée par les terroristes. Deux militaires maliens ont été tués» dans cet incident survenu à Dioura, dans le cercle de Ténenko (région de Mopti), a déclaré hier matin une source de sécurité malienne. L'information a été confirmée peu après par un responsable du gouvernorat de Mopti, le chef-lieu de la région éponyme. Deux autres soldats ont été blessés dans cet incident et ont été transportés vers un hôpital dans la zone, selon les mêmes sources. Les quatre soldats étaient membres d'une mission qui escortait des agents pour un forage de puits d'eau dans la zone, selon une autre source de sécurité, sans plus de détail sur cette équipe de forage.