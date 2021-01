Au moins 103 otages détenus par des hommes armés ont été sauvés récemment par les forces de sécurité nigérianes lors de plusieurs opérations dans l’Etat de Katsina, dans le nord-ouest du pays, a déclaré vendredi Aminu Masari, gouverneur de l’Etat de Katsina. Il a tenu ces propos en s’adressant au siège du gouvernement à Katsina à certaines des victimes secourues. «Nous avons jusqu’à présent libéré 103 des victimes kidnappées et le processus est toujours en cours. Nous faisons cela discrètement, pour nous assurer que personne ne soit blessé et éviter de nouveaux enlèvements», a déclaré M. Masari. Il a ajouté que ces opérations s’inscrivent dans le droit fil du sauvetage des 344 élèves de l’école secondaire scientifique publique de la ville de Kankara, dans l’Etat de Katsina. Un groupe d’hommes armés avait attaqué l’école de Kankara, mi-décembre 2020, emmenant des centaines d’étudiants. 344 étudiants ont été libérés après une semaine passée dans la jungle. Le retour des étudiants a été rendu possible grâce aux efforts pressants des forces de sécurité. Selon le gouverneur, aucune rançon n’a été versée aux ravisseurs.