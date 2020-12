Le ministère de la Défense sahraoui a précisé dans le communiqué n° 47, que «l'Armée sahraouie a ciblé, mardi, des positions de l'armée d'occupation dans la zone de Tendkem (secteur d'Oum Adrika), la zone de Tnuched (secteur de Mehbes), la région de Fedret El Mers (secteur de Houza) et la région de Benkerat (secteur de Smara). Le Congrès général des partis arabes (CGPA) a décidé de geler la qualité de membre du Parti marocain de la justice et du développement (PJD) pour violation de la Charte des partis arabes, et ce suite à la normalisation de cette formation politique avec l'entité sioniste. Dans un communiqué, le CGPA a réaffirmé que «les partis arabes rejettent catégoriquement la normalisation», conformément à leur acte constitutif, soulignant que la cause palestinienne reste «la cause centrale» pour la Nation. Etant donné que le PJD, membre au CGPA et de son secrétariat général, s'est engagé dans la voie de normalisation, en violation flagrante de la Charte du congrès, «nous condamnons fermement la décision de M. El Othmani et voyons dans cette démarche un coup de poignard à l'égard de la cause palestinienne et une violation flagrante de l'histoire du PJD et de la charte des partis arabes», a poursuivi la source. Ainsi, le CGPA a décidé de geler la qualité de membre du PJD marocain au secrétariat général et de soumettre une proposition de radiation définitive du parti, en la soumettant au Secrétariat général pour examen lors de sa prochaine réunion, tout en notifiant cette décision à tous les partis membres.

Par ailleurs, les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre des positions de l'armée de l'occupation marocaine le long du mur de la honte qui partage le Sahara occidental, indique un communiqué du ministère de la Défense sahraouie. Le ministère a précisé dans son communiqué militaire n° 47, que «l'Armée sahraouie a ciblé, mardi, des positions de l'armée d'occupation dans la zone de Tendkem (secteur d'Oum Adrika), la zone de Tnuched (secteur de Mehbes), la région de Fedret El Mers (secteur de Houza) et la région de Benkerat (secteur de Smara). Lundi, les attaques de l'APLS ont également touché les positions de l'occupant dans la région de Laked (secteur de Mehbes), la région d'Akouira Oueld Ablel (secteur de Mehbes), la région d'Akrarat Lehdid (secteur de Forsiya), la zone de Lehricha (secteur de Houza), la zone de Rous Fedret Etmet (secteur de Houza), la région d'Emkeli Enebka (secteur Amkala), la région de Kelb Adhlim (secteur de Aousserd) et la région de Oum Edken (secteur Oum Adrika).